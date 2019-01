Salon du mariage : quelles sont les tendances en matière de robes de mariée en 2019 ?

Comme chaque année en cette période, le Salon du mariage attire du monde. L'année 2018 comptait notamment 235 000 mariages, soit 7 000 de plus en un an. Pour la prochaine édition qui aura lieu à la Porte de Versailles, à Paris, la tendance en matière de robes de mariée a évolué. Poches, nœuds, dentelles... autant de penchants qui pourraient vous surprendre. Par ailleurs, le voile fait aussi son retour.



