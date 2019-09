Salon Zen : le rendez-vous du bien-être

ÇA VOUS TENTE ? - Pour les adeptes de la zen attitude, la 32ème édition du Salon Zen se tient jusqu'à lundi à l'Espace Champeret, à Paris. A cette occasion, Coralie Dioum nous fait découvrir quelques produits qu'elle y a déniché.

De nombreuses choses sont à découvrir au Salon Zen. Plus de 370 exposants y sont présents et le programme est bien rempli avec des concerts, des conférences ou encore des ateliers de yoga, de méditation et d'initiation au Kinomichi. Mais on peut également y trouver des produits bio dédiés au bien-être et à la zen attitude. Coralie Dioum nous fait découvrir quelques-uns qui sont made in France.



Ce samedi 28 septembre 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous fait découvrir la 32ème édition du Salon Zen. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 28/09/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.