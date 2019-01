Savoie : à la rencontre les sculpteurs sur glace de Valloire

Le concours de sculptures sur glace de Valloire est chaque année un moment unique à ne pas rater. Avec leur tronçonneuse, fer à repasser, scie électrique et toutes sortes d'outils, les artistes taillent avec minutie les gigantesques blocs de glace mis à leur disposition pour en faire des œuvres uniques. A la tombée de la nuit, l'on est émerveillé par le spectacle. Les sculptures s'illuminent, la matière prend vie. Les prix de ce concours seront décernés ce 18 janvier 2019.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.