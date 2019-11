Sélectionnée pour la troisième fois, Amélie Nothomb passe (encore) à côté du Goncourt

C'est encore loupé pour Amélie Nothomb. Alors qu'elle faisait figure de favorite, la romancière belge qui comptait parmi les finalistes du prix Goncourt, est passée à côté de la prestigieuse récompense. Sélectionnée pour la troisième fois avec "Soif" (après "Stupeur et tremblements" en 1999 et "Ni d'Eve ni d'Adam" en 2007) elle s'est inclinée face à Jean-Paul Dubois, vainqueur de cette nouvelle édition pour "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon".

Dans "Soif", (Albin Michel), qui est déjà un best-seller avec près de 150 000 exemplaires vendus, Amélie Nothomb s'est glissée dans la peau de Jésus avant la crucifixion. "Je suis au comble de l'excitation, je suis déjà extrêmement joyeuse d'être sur cette short list, c'est un honneur considérable", confiait ce lundi matin la romancière à la radio publique belge, comme l'a rapporté l'AFP. L'auteur de "Stupeur et tremblements" a cependant estimé que ses chances de décrocher le prix étaient "extrêmement faibles" au regard de la qualité des autres finalistes. "Si je n'ai pas le Goncourt ce n'est pas du tout une humiliation pour moi. Bien sûr cela ne m'empêche pas d'espérer mais je ne suis pas folle non plus", a-t-elle expliqué.