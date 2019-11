Sélectionnée pour la troisième fois, Amélie Nothomb va-t-elle enfin remporter le Goncourt ?

C’est le prix littéraire le plus convoité. Ce lundi 4 novembre, le lauréat du Prix Goncourt sera annoncé en direct du restaurant Drouant, à Paris. Quatre romanciers sont en lice pour succéder à Nicolas Mathieu, l’auteur de "Leurs enfants après eux" : une femme et trois hommes. La romancière belge Amélie Nothomb, dont c'est la troisième sélection (après 1999 et 2007), est en lice avec "Soif" (Albin Michel). Dans ce roman qui est déjà un best-seller (près de 150 000 exemplaires vendus, comme le rappelle l'AFP), elle se met dans la peau de Jésus avant la crucifixion.

Jean-Luc Coatalem, 60 ans, a été retenu pour "La part du fils" (Stock), un récit dans lequel l'écrivain-voyageur mène une enquête sur la disparition de son grand-père mort dans un camp de concentration. Jean-Luc Coatalem est également en course pour le Renaudot. Jean-Paul Dubois, 69 ans, est en lice pour "Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon", un roman nostalgique sur le bonheur perdu tandis que le doyen Olivier Rolin, 72 ans, a été sélectionné pour "Extérieur monde" (Gallimard), objet inclassable, sorte d'anti-mémoires ou livre de voyages des innombrables voyages de l'auteur.