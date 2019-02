SEPT À HUIT LIFE - Les secrets du Moulin Rouge

Au pied de la butte Montmartre et sur le boulevard de Clichy, les roues du Moulin Rouge scintillent depuis 130 ans. Sur scène, 60 danseuses et danseurs de quatorze nationalités différentes donnent deux représentants par soir. Ils doivent interpréter vingt tableaux différents. Derrière ses attractions spectaculaires, ses paillettes et son French cancan, se cache une préparation hors du commun.



