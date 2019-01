"Sérotonine" : faut-il se jeter sur le nouveau roman de Michel Houellebecq ?

En lisant "Sérotonine", on peut comprendre pourquoi Michel Houellebecq a choisi de ne pas en assurer la promo. La qualité du roman n’est pas à mettre en cause. Encore moins la perspective d’une nouvelle polémique, comme celle qui a suivie la parution de "Soumission", le 7 janvier 2015, quelques heures avant l’attentat de "Charlie Hebdo". Non, si ce roman se passera des commentaires de son auteur, c’est sans doute parce qu’il renferme déjà les réponses aux questions que la presse pourrait être tentée de lui poser. La vacuité de la société de consommation, le malaise du monde agricole, la vie sous prescription médicamenteuse. Tout, ou presque, figure dans ces 347 pages bien ancrées dans la réalité d’aujourd’hui. Mais peut-être aussi parce que l'essentiel est ailleurs...





Le narrateur s’appelle Florent-Claude Labrouste. Il a 46 ans, il est "baraqué, trapu et un peu alcoolique". Il ne ressemble donc pas tout à fait à Houellebecq, mais personne n’est dupe. Comme l’auteur de "La Carte et le Territoire", Goncourt 2010, il est ingénieur agronome. Sauf qu’au lieu d’entrer dans la course aux prix littéraires, il a exercé son métier pour de vrai. D’abord au sein de la multinationale Monsanto, ensuite dans un organisme régional chargé de redynamiser l’exportation des fromages régionaux. Chouette, non ?





Depuis quelques années, Florent-Claude vit avec Yuzu, une Japonaise de 20 ans sa cadette, dans une tour futuriste du quartier Beaugrenelle. Mais leur couple bat de l’aile. Après une virée gastronomique dans la France des relais-château, au retour d’un séjour dans un village naturiste en Espagne, Florent-Claude découvre les infidélités de Yuzu. Une envie de meurtre lui traverse l’esprit. Il préfère disparaître. N'y voyons aucun mauvais présage pour l'auteur, fraîchement marié pour la troisième fois.