"Sharp Objects", "Bodyguard", "The Americans"... : quelles séries seront couronnées dimanche aux Golden Globes ?

C'est un rendez-vous incontournable pour les amoureux du petit (et du grand) écran. Ce dimanche se tient à Los Angeles la cérémonie des Golden Globes. Un événement prestigieux organisé par la Hollywood Foreign Press Association (HFPA), qui représente la presse étrangère basée à Hollywood. Présentée cette année par Sandra Oh ("Grey's Anatomy") et Andy Samberg ("Brooklyn Nine-Nine"), la cérémonie couronne le meilleur de la production cinématographique, mais aussi télévisuelle, au cours de l’année écoulée.





Le 6 décembre dernier, la (longue) liste des nominations avait été dévoilée par Christian Slater ("Mr Robot"), Danai Gurira ("The Walking Dead"), Terry Cruz ("Brooklyn Nine-Nine") et Leslie Mann ("En cloque, mode d'emploi"). Et côté série, c'est la mini-série de Ryan Murphy "The Assassination of Gianni Versace" qui rafle la mise avec quatre nominations au total. Derrière, avec trois nominations, on retrouve "The Americans", " The Marvelous Mrs. Maisel", "Sharp Objects" ou encore "Homecoming". "La Servante écarlate" et "Bodyguard" sont également en lice avec deux nominations chacune.