Sheila en concert à la Salle Pleyel le 28 décembre

En attendant la sortie de son nouvel album produit aux États-Unis, Sheila est en tournée dans tout le pays. Le 28 décembre 2018, elle se produira à la Salle Pleyel. La star en est à ses 50 ans de carrière. "50 ans c'est une vie quoi ! Moi, j'ai déjà 50 ans d'histoire avec les gens. Donc, on a partagé tellement de choses", a-t-elle énoncé.



