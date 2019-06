"Shining", la suite : qu'est devenu l'enfant qui jouait Danny, le fils de Jack Nicholson ?

"Ça a l’air très bien", a réagi Danny Lloyd, contacté par The Hollywood Reporter. "J’étais curieux car il fallait marcher sur le fil étroit entre Stephen King et Stanley Kubrick, et on dirait qu’ils sont parvenus à trouver une manière de rendre hommage aux deux. J’irai le jour où ça sort !". Un exercice d’autant plus périlleux que l’écrivain n’a jamais été fan de "Shining", allant jusqu'à superviser une nouvelle adaptation qui a donné lieu à un téléfilm dispensable, dans les années 1990.





Du tournage de l’un des chefs d’œuvre de l’histoire du cinéma, Danny Lloyd ne conserve, lui, que des bons souvenirs. Il avait quatre ans lorsque son père, employé des chemins de fer dans l’Illinois, entendit une annonce de casting à la radio pour le prochain film de Stanley Kubrick. Cinq auditions et douze mois plus tard, on l'appelle à la maison pour lui annoncer qu’il a décroché le rôle. Le cinéaste dira plus tard qu’il avait été impressionné par la capacité de concentration du petit garçon.