Six surprises parmi les mille chansons préférées des Français

MUSIQUE - Pour la première fois, les 1000 chansons préférées des Français sont recensées dans un ouvrage. Quels titres ont les faveurs des Français petits ou grands ? LCI met en lumière les six surprises que présentent ce recueil inédit.

Ces petits (ou grands) airs qui nous trottent dans la tête sans que l'on s'en aperçoive, leurs paroles que l'on connait par coeur sans jamais les avoir apprises... de nombreuses chansons françaises font parties de notre patrimoine culturel et nous lient. Publié début novembre et écrit par Thomas Pawlowski (édition Glénat), Les 1000 chansons préférées des Français, est le premier ouvrage qui propose une immersion au cœur de la chanson Française. Dans le top cinq des chansons préférées : 1. Ne me quitte pas de Jacques Brel 2. J'ai demandé à la lune d'Indochine 3. Les lacs du Connemara de Michel Sardou 4. L'aigle noir de Barbara 5. Mistral Gagnant de Renaud Cette plongée dans l'univers musical du XXe siècle jusqu'à nos jours regorge également de surprises. En voici six.

1980, décennie la plus florissante

De 1920 à 2017, c'est la décennie 1980 qui recense le plus de chansons françaises enregistrées. C'est donc la génération x (personnes nées entre 1965 et 1980 ayant alors quinze à vingt cinq ans) qui a pu bénéficier d'une période musicale particulièrement florissante.

Goldman, Farmer et Gall, sur la première marche du podium

Mylène Farmer et France Gall sont les deux premières artistes femmes ex aequo ayant le plus de titres (17 au total) dans le classement des 1000 chansons préférées des Français. Elles sont suivies de près par la chanteuse Céline Dion qui en place 15. Du côté des hommes, c'est Jean-Jacques Goldman qui en compte le plus avec 27 titres. Plus loin derrière sur la deuxième et troisième marche du podium, on retrouve Johnny Hallyday avec 23 titres et Serge Gainsbourg avec 20 titres.

Les chansons d'amour font vibrer les 34-55 ans et les plus de 55 ans

Trois chansons sur cinq dans le "TOP 5 préférés" des 35-44 ans et des plus de 55 ans sont des chansons... d'amour. Pour cette première catégorie, on retrouve : Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais et Je l'aime à mourir de Francis Cabrel ainsi que Puisque tu pars de Jean-Jacques Goldman. Pour la seconde catégorie : Ne me quitte pas de Jacques Brel, Aimer à perdre la raison de Jean Ferrat et enfin Quand on a que l'amour de Jacques Brel. Les aînés seraient-ils plus romantiques ?

Indochine a conquis le cœur des 18-24 ans

A l'heure où les rappeurs Français, comme Aya Nakamura et Jul, pulvérisent des records d'écoutes et de ventes d'albums en France et à l'étranger, c'est la traditionnelle chanson Demander à la lune d'Indochine sortie en 2002 qui se retrouve en tête du classement préféré des 18-24 ans. Le plus surprenant, c'est qu'Indochine revient dans ce même classement en cinquième position avec son titre Trois nuits par semaine datant de... 1985. Entre les deux, on retrouve d'autres chansons inattendues comme Hakuna Matata du Roi Lion, Papaoutai de Stromae et Je t'emmène au vent de Louise Attaque.

Les titres de chansons avec un prénom ont la côte

On l'a vu, les chansons d'amour séduisent tous les âges. Pourtant, ce sont les chansons comportant un prénom dans leur titre qui sont les plus nombreuses (67 au total) parmi les 1000 chansons préférées des Français. Osez Joséphine de Bashung, Aline de Christophe, Mathilde de Jacques Brel, ou encore Marilou de Gainsbourg. Les titres contenant les termes "aimer", "amour" ou "soleil" n'arrivent qu'après, avec 39 chansons, 26 chansons et 11 chansons, respectivement.

La parité presque atteinte

Enfin, parmi les 1000 chansons préférées des Français, la parité est quasiment au rendez-vous. En effet, 60% des chansons sont interprétées par des hommes et 40% par des femmes. Malgré le temps qui passe, certains artistes et certaines chansons semblent être entrés définitivement dans l'Histoire de la musique Française. Indémodables et incontournables, pour longtemps encore.