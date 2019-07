Slimane et Vitaa unissent leurs voix pour "Maëlys", un titre hommage à la jeune victime de Nordahl Lelandais

Un piano, deux voix et des mots qui résonnent en tête un moment. Slimane et Vitaa ont partagé avec le public un deuxième extrait de "VersuS", leur album commun à paraître le 23 août. Un morceau simplement intitulé "Maëlys" qui évoque un sujet sensible qu'on n'aurait pas osé imaginer au cœur d'une chanson. Les deux artistes y racontent les conséquences sur ses proches de la mort de la fillette, tuée par Nordahl Lelandais à Pont-de-Beauvoisin en août 2017.





"Je ne fais que compter les jours qui me séparent de toi. Je crois qu'ici j'ai fait le tour, je ne suis plus tout à fait moi", démarre Vitaa. "Dans ta chambre je ne peux pas y entrer, c'est trop pour moi. Dans ta chambre, je n'y vais pas. Tes poupées s'ennuient sans toi", chante-t-elle ensuite à l'unisson avec le gagnant de la saison 5 de "The Voice".