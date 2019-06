Solidays 2019 : les concerts à ne pas rater !

La 21ème édition des Solidays débute ce 21 juin. Au programme, trois jours de concerts avec des artistes français et étrangers. En tête d'affiche, on retrouvera notamment Macklemore, Ofenbach, Angèle, NTM, et le groupe Minuit. Hormis les concerts, les festivaliers pourront rencontrer des personnalités pour échanger avec eux sur des sujets tels que la sexualité, le féminisme ou encore l'autisme. Pour rappel, le festival Solidays a pour vocation de soutenir le combat contre le Sida. Depuis sa création, 25 millions d'euros ont pu être récoltés, ce qui a permis d'aider plus 2 000 programmes de lutte contre la maladie dans 40 pays. En 2018, plus de 200 000 spectateurs ont répondu à l'appel. Un record qui pourrait être battu pour cette 21ème édition.



Ce vendredi 21 juin 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous dévoile la programmation des Solidays 2019. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 21/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.