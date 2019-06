Solidays, Francofolies, Terres du son : où voir Angèle en concert cet été ?

Le festival des Francofolies de La Rochelle, qui aura lieu du 10 au 14 juillet accueillera également la chanteuse le premier jour de son édition 2019. -M-, Zazie et Patrick Bruel seront aussi de la fête. Puis viendra le Festival De Poupet où Angèle, Hoshi et Suzane se partageront la scène le jeudi 11 juillet. Ses trois derniers concerts de juillet se succéderont les 12, 17 et 19 juillet pour le plus grand bonheur des festivaliers de Terres Du Son, du Nice Jazz Festival et du Festival de Carcassonne, dont la plupart des concerts affichent déjà complets.





Angèle achèvera sa saison des festivals d'été avec deux dates, fin août. Au Cabaret Vert, elle retrouvera les 80 artistes qui se produiront sur les scènes de ce festival de Charleville-Mézières, du 22 au 25 août. Le Festival Du Roi Arthur clôtura l'été musical d'Angèle qui s'y produira le 25 août au côté de KobaLaD, le trio Trois Cafés Gourmands, Jérémy Frérot et bien d'autres.