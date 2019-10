Sombre, complexe et torturé : faut-il (vraiment) avoir peur du "Joker" avec Joaquin Phoenix ?

DÉCRYPTAGE - En salles mercredi 9 octobre en France où il sera interdit aux moins de 12 ans, "Joker" vient de réaliser un démarrage canon outre-Atlantique. Un succès à peine entaché par la polémique suscitée par la violence de son personnage, interprété avec brio par l’acteur Joaquin Phoenix. Explications.

Quelques heures après notre rencontre, les familles des victimes de la fusillade d’Aurora, en juillet 2012, vont en effet lancer l’alerte dans une lettre ouverte adressée à la direction de la Warner. Rappelons que lors d’une projection de "The Dark Knight Rises", le film de Christopher Nolan avec Christian Bale dans le rôle-titre, un jeune home se faisant appeler le Joker avait ouvert le feu sur le public, faisant 12 morts et 58 blessés.

C’est un film dont la sortie a pris une tournure plus sulfureuse que prévue. Tout du moins dans l’esprit du réalisateur Todd Philips et du comédien Joaquin Phoenix. Lorsqu’ils viennent assurer la promo de "Joker" en France, le 24 septembre dernier, auréolés du Lion d’or glané à Venise, les deux hommes ne savent pas encore que ce drame qui raconte les origines de l’adversaire préféré de Batman va rouvrir des blessures encore vives outre-Atlantique.

Trois jours avant son passage par Paris, Joaquin Phoenix avait quitté une interview lorsqu’un journaliste anglais lui avait demandé s’il craignait que son interprétation puisse inspirer le même genre de personnage qu’il décrit. Le comédien était revenu après quelque secondes plus tard... expliquant qu’il n’avait jamais réfléchi à la question.

Dans leur courrier, les familles ne demandaient pas l’interdiction du film. Mais elle en appelait à la responsabilité du studio, lui demandant de s’engager dans la lutte contre la circulation des armes à feu aux Etats-Unis, un fléau encore à l’origine de deux tueries spectaculaires l’été dernier au Texas et dans l’Ohio. "Joker" irait-il trop loin en humanisant un psychopathe qui devient l’icône des opprimés après avoir perpétré un triple meurtre ?

J’ai réalisé que c’était quelqu’un qui avait souffert de traumatismes durant l’enfance. J’ai commencé à avoir de la compassion pour lui et à comprendre ses démons - Joaquin Phoenix, à propos du Joker

"C’est une histoire très dure par moment. Son comportement, sa façon de justifier ses actes, son auto-apitoiement (…) J’ai réalisé que c’était quelqu’un qui avait souffert de traumatismes durant l’enfance qui l’ont façonné. J’ai commencé à avoir de la compassion pour lui et à comprendre ses démons. Mais ce n’est pas un film facile, ce n’est pas un personnage facile à aimer."

Même son de cloche du côté d'un Todd Phillips qui a dû batailler avec les dirigeants de la Warner et de DC Comics pour imposer sa vision. "Au début, ils m’ont dit que j’étais fou", nous confiait le cinéaste, connu jusqu’ici pour ses comédies à succès comme la trilogie "Very Bad Trip".

Reste que le débat n'est pas terminé. D’abord parce que la violence du film, aussi explicite que psychologique, est inédite dans ce genre de superproduction inspirée de bandes dessinées dont raffolent les ados. On pense évidemment à la saga Avengers, mettant en scène les super-héros bienveillants de Marvel, la firme rivale de DC Comics.

Ces explications, ni l’un, ni l’autre, n’auront l’occasion de la réitérer lors de l’avant-première du film, le samedi suivant à Los Angeles, dans une ambiance un brin paranoïaque. Sur ordre de la Warner, les traditionnelles interviews sur le tapis rouge seront annulées, le studio n’y autorisant que les photographes. "Beaucoup de choses ont été dites et nous pensons qu’il est temps pour les gens de voir le film", expliquera un porte-parole à "Variety" .

Aux Etats-Unis, "Joker" va hériter de la classification R de la part de la commission de classification des films, soit une interdiction aux moins de 17 ans non accompagnés d’un adulte. Une première pour un film inspiré de l’univers de Batman. En 2008, "The Dark Knight" de Christopher Nolan, où Heath Ledger incarnait un Joker mémorable, avait été classé PG-13, soit déconseillé aux moins de 13 ans.

"Joker est interdit est classé R pour une bonne raison. Il y a des dialogues très crus, de la violence brutale et beaucoup de mauvaises ondes", pouvait-on lire dans un tweet, effacé depuis. "C’est la description d’une descente aux enfers graveleuse, sombre et réaliste. Ce n’est pas pour les enfants. Et de toute façon, il n’y a pas Batman". Un dernier point qui n’est pas tout à fait juste. Mais chut…

Dans le Colorado, la direction du cinéma où la tuerie d’Aurora s’est déroulée a, elle, décidé de ne pas diffuser "Joker", purement et simplement. Ailleurs, de nombreux exploitants ont renforcé les mesures de sécurité à l’entrée des salles, sans qu’aucune menace réelle n’ait été identifiée par les autorités.