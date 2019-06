Sortie de "Parasite", la Palme d’or du Festival de Cannes : pourquoi on adore Bong Joon-ho

Avant de réaliser ses premiers court-métrages, Bong Joon-ho a étudié la sociologie. Ce qui explique sans doute pourquoi il adore croquer les grandes névroses et les petits travers de ses contemporains, confrontés à la violence du système. La police, l’armée, la justice, les médias… Tout le monde en prend pour son grade. Dans "Parasite", c’est l’écart grandissant entre riches et pauvres qu’il dénonce, aussi impitoyable avec le mépris des premiers qu’avec l’envie des seconds. On sent bien sûr vers qui va sa préférence. Mais son cinéma n’est jamais manichéen, ce qui le rend d’autant plus imprévisible.