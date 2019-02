Adam McKay, réalisateur de "Vice" : "Dick Cheney a changé l'Histoire des Etats-Unis et celle du monde"

Le titre du film, "Vice", fait évidemment écho au statut de vice-président. Si on entend le mot "vice" au sens premier du terme et si on considère que le vice de Cheney était sa soif de pouvoir, peut-on dire que sa femme Lynne et sa famille étaient sa vertu ?

Elles l'étaient, oui. Si vous cherchez ce en quoi il croyait, il croyait en sa femme et à leurs enfants. C'est pour ça que je trouve la fin si tragique. Vous voyez où un total dévouement au pouvoir peut mener une personne (Les Cheney se sont déchirés au sujet de l'homosexualité de leur fille cadette Mary. Pour pouvoir être élue à la chambre des représentants, l'aînée Liz a publiquement pris position contre le mariage gay, ce que son père a toujours refusé de faire, ndlr).





Votre prochain film, "Bad Blood", s'attaquera aussi à une histoire vraie. Celle d'Elizabeth Holmes, une jeune patronne de start-up présentée comme la nouvelle Steve Jobs, qui a floué tout le monde pour lever des centaines de millions de dollars. Où en est ce projet, dans lequel Jennifer Lawrence tiendra le premier rôle ?

Je viens de recevoir une ébauche de la géniale Vanessa Taylor qui en signe le scénario (on lui doit aussi ceux de "Divergente", "La Forme de l'eau" et certains épisodes de "Game of Thrones", ndlr). A mon retour d'Europe, je me plonge dans la lecture et je l'annote. Et Jennifer Lawrence vient de se fiancer ! Je ne savais pas que ça allait arriver ! Je prépare également une deuxième saison de la série "Succession" diffusée sur HBO et j'ai une idée de film autour du réchauffement climatique.





Un retour à la comédie pour bientôt ?

Le film sur le réchauffement climatique pourrait bien être une comédie. J'ai une idée qui peut être drôle, on verra !