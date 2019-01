M. Night Shyamalan : "Avec Glass, je m'amuse des attentes des gens qui vont voir des films de superhéros"

Avec "Glass", vous jouez aussi avec les attentes des spectateurs qui aiment les deux premiers films. Est-ce que vous êtes prêts à en décevoir certains ?

Non, au contraire ! Vous auriez raison si toutes les 3 semaines, il n’y avait pas déjà un film qui ressemble à tous les films de superhéros. Il en sort tout le temps… Pourquoi les gens seraient-ils déçus par le mien ? J’espère qu’ils vont trouver "Glass" différent et frais. Il est là le pari. Je joue avec leurs attentes, je m’en amuse, et d’ailleurs je leur fais croire à plusieurs reprises que c’est un film comme les autres…





M. Night Shyamalan, quel est votre superpouvoir… Si vous en avez un ?

Je crois que j’adhère à un système de croyance où tout ce qui nous arrive à un sens. Tout. Mais on ne s’en est pas encore rendu compte. Je ne sais pas si ça veut dire qu’il y a une réponse à toutes les questions. Mais je crois que rien n’arrive au hasard. Mes décisions créatives comme Donald Trump… Je me dis toujours que ça à un sens. Même les choses les plus folles.





>> "Glass", de M. Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson. En salles mercredi.