Pourquoi il faut voir "M", documentaire sur l'horreur pédophile dans la communauté ultra-orthodoxe de Tel-Aviv

Sur une plage de Tel-Aviv, un homme aux yeux clairs et à la voix d’ange surgit de la nuit en chantant un air liturgique juif, avant de se présenter face caméra : "J’étais un porno kid, un garçon destiné au plaisir des hommes." La douceur sera de courte durée en d'aussi monstrueux parages.





L'homme de 35 ans qui nous fait face a un prénom : il s'appelle Menahem (en hébreu, "le consolateur"). Enfant, il a grandi à Bnei Brak, capitale mondiale des Juifs ultra-orthodoxes. Prodige à la voix d’or, il a été violé à 7 ans par des religieux. Une fois adulte, il a réussi à attraper l’un d’eux et l’a filmé avouant son crime. Scandale dans les familles hassidiques. Courageux, il dénonce publiquement ses agresseurs à la télévision. Menacé, Menahem a dû fuir ce lieu pour mieux y revenir quinze ans plus tard avec une arme : une caméra au poing portée par la réalisatrice Yolande Zauberman. Son but, confronter ses bourreaux et faire éclater la vérité dans une communauté dévorée par les ténèbres, où les monstres agissent en toute impunité. A son contact, au gré de son errance nocturne, les langues se délient, les confessions accablent, comme cet ancien enfant violé avouant à visage découvert avoir violé à son tour et révélant toute la hantise du "cercle vicieux" transformant les violés en violeurs.