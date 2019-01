3 bonnes raisons de se laisser séduire par "Ben is back" avec Julia Roberts

Face à Julia Roberts, dans le rôle de Lucas, on retrouve le très prometteur Lucas Hedges, qui n'est autre que le fils du réalisateur de "Ben is Back". Agé de 22 ans, il s'est fait remarquer dans "Manchester by the Sea", où il jouait le neveu de Casey Affleck. Un rôle qui lui a valu d'être nommé pour l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle (remporté au final par Maherhala Ali dans "Moonlight"). Dans "Ben is Back", il incarne avec beaucoup de justesse un jeune homme rongé par ses addictions. Enchaînant les cures de désintoxication, il essaie de se racheter auprès de sa famille, et plus particulièrement de sa mère.