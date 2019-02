"Marie Stuart, reine d'Ecosse" : pourquoi Margot Robbie, impressionnante dans la peau d'Elizabeth I, s'y est "sentie prise au piège"

"C'est un personnage que j'étais prête à quitter. Je me suis sentie vraiment prise au piège, sans doute de la même manière qu'elle dans sa position", ajoute-t-elle. Loin de l'image froide et sans pitié propagée dans les livres d'histoire, le film de Josie Rourke se base sur les travaux de l'historien John Guy, qui dévoilent une certaine fragilité chez Elizabeth, partagée entre sa condition de femme et celle de dirigeante. "Je pense qu’elle serait une souveraine très différente de nos jours. Ses choix étaient le résultat de son époque. Elle était tellement douée pour suivre les règles qu’elle a fini par devenir une figure tragique. Je pense qu’elle avait compris les codes qui régissaient la société et ce que voulaient les gens. Elle est devenue une façade, une image. Elle est devenue un trône plus qu’une femme et une personne", analyse son interprète.