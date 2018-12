Êtes-vous incollable sur Spider-Man ? Répondez à notre quiz

Il est l'un des super-héros les plus populaires de l'univers Marvel. Spider-Man s'offre une seconde jeunesse dans "Spider-Man : New Generation", un film d'animation détonnant en salles mercredi 12 décembre. Pour la version française, Sony a fait appel à deux amateurs de l'homme-araignée : Stéphane Bak et Camélia Jordana.





"L'idée de Spider-Man me séduisait beaucoup parce que c'est l'un des rares super-héros qui depuis gamine m'accompagne et dont je matais les films en famille. On m'a dit que c'était une Spider-Woman donc là j'étais surexcitée !", nous explique la comédienne et chanteuse de 26 ans à propos de son personnage, Gwen Stacy.