Sexe, drogues et Sinatra : Clint Eastwood fait de la résistance dans "La Mule"

Il n’avait plus fait l’acteur depuis "Une nouvelle chance", en 2012, préférant se consacrer à son travail de réalisateur. En salles ce mercredi, "La Mule" semble avoir été écrit pour que l’immense Clint Eastwood, 88 ans, revienne jouer la comédie encore une fois. Le film s’inspire de l’histoire vraie de Leo Sharp – ici rebaptisé Earl Stone - un horticulteur de 90 printemps engagé par le Cartel mexicain de Sinaloa pour effectuer des livraisons aussi illégales que lucratives, au début des années 2010.





Pendant de longs mois, une équipe de la DEA va tenter de débusquer ce vétéran de la guerre de Corée, comme le relate la passionnante enquête du New York Times dont s’inspire le scénario de Nick Schenk. Naïf ou cynique ? Un brin perché ou totalement cinglé ? Clint Eastwood a choisi de faire de Earl un cousin éloigné de Walt Kowalksi, le vieux réac qu’il interprétait dans Gran Torino. Moins casanier, plus charismatique aussi, il profite de la vie en parcourant les salons agricoles où ses admiratrices le comparent à James Stewart, pour son plus grand plaisir.