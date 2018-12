"Une affaire de famille" : pourquoi il faut d’urgence adopter la Palme d’or 2018

Ils s'appellent les Shibata. Il y a une dame âgée, un homme mur, deux jeunes femmes et un petit garçon. Ils vivent tous sous le même toit, dans un joyeux bric-à-brac à la périphérie de Tokyo. Entre petits boulots et menus larcins, ils ne manquent de rien, du moins en apparence. Si bien que lorsqu’ils croisent la route d’une fillette livrée à elle-même dans la rue, ils lui proposent le gîte et le couvert. Ses parents se disputent du soir au matin ? Alors autant l’adopter…





Palme d’or du 71e Festival de Cannes, "Une affaire de famille" est un drôle de drame qui, sous le vernis de la chronique du quotidien, renferme une réflexion plus profonde sur les liens qui nous unissent. Formé à l’école du documentaire, le cinéaste japonais Hirokau Kore-eda scrute ses comédiens avec un mélange de pudeur et de curiosité qui crée une intimité immédiate avec le spectateur. Ce qui n’exclut pas une certaine poésie lorsque sa caméra saisit un regard inquiet, un bol de nouille fumant ou le pied d’un enfant.