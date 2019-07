"Hobbs and Shaw" : le spin-off de "Fast and Furious" est bien le plaisir coupable qu'on attendait cet été

Prenez deux personnages qui se détestent cordialement et obligez les à cohabiter pour faire avancer la situation, c'est-à-dire sauver le monde dans le cas de tout bon blockbuster hollywoodien qui se respecte. La recette de départ de "Hobbs and Shaw" est d'une simplicité affolante mais après deux heures passées avec les deux gaillards du spin-off de la saga "Fast and Furious", on ne peut dire qu'une chose : l'ensemble fonctionne plutôt très bien, sans jamais se prendre au sérieux.





Présenté à la presse française mercredi 31 juillet, à la veille de sa sortie américaine, le film de David Leitch ("Atomic Blonde", "Deadpool 2") fait s'associer Luke Hobbs (Dwayne Johnson) et Deckard Shaw (Jason Statham) pour récupérer un virus mortel que convoite le vilain Brixton, méchant 2.0 plus proche de la machine que de l'homme qui se qualifie de "Superman noir". On n'a pas grand-chose à reprocher à Idris Elba dans ce rôle-là,mais il est bien difficile pour lui d'exister face au monstre à deux têtes qu'a créé Universal.