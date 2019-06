"Made in China", une comédie sur la diaspora chinoise

La diaspora chinoise est au cœur d'une nouvelle comédie qui sort ce 26 juin 2019 sur les écrans. Réalisé par l'acteur Frédéric Chau, "Made in China" est le premier film qui parle de la communauté chinoise dans le cinéma français. Il raconte l'histoire d'un jeune Français d'origine chinoise qui se retrouve tiraillé entre les deux cultures.



