"Soul", le prochain Pixar, sortira directement sur Disney+ pour Noël

La première bande-annonce, dévoilée l'an dernier, donnait un aperçu sur cette réflexion intime sur l'âme humaine menée au rythme de la musique jazz. D'où tenons notre personnalité ? Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre ? Voilà le genre de questions que se pose Joe Gardner, le héros de cette histoire - et premier héros afro-américain d'un film Pixar. L'aventure de ce musicien de jazz commence quand il tombe dans une bouche d’égout à New York et se retrouve propulsé dans un monde où les âmes attendent de naître. Pour retrouver sa réalité, une seule solution : convaincre la sarcastique âme 22 de rejoindre le monde des vivants.

"Comme Joe, nous ressentons tous que nous avons une place dans le monde. Joe est persuadé qu'il est né pour jouer du jazz mais les événements du film vont remettre en cause l'idée que l'univers a un plan prédéfini pour lui", soulignait l'autre co-réalisateur Kemp Powers auprès du Figaro en novembre dernier. Les sonorités soul devraient jouer un rôle clé dans le récit. Des partitions originales ont ainsi été composées par le jazzman Jon Batiste tandis que Trent Reznor et Atticus Ross, oscarisés pour The Social Network, ont signé "une musique originale à mi-chemin entre le monde réel et le monde des âmes", précise Disney. Le doublage du jazzman et celui de l'âme 22 ont été confiés à l'acteur Jamie Foxx et à l'humoriste Tina Fey. Les voix françaises n'ont pas encore été annoncées. Les plus chanceux pourront découvrir Soul en salles ce mercredi 14 octobre dans le cadre du Festival Lumière à Lyon.