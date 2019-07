"Souvenirs d'été" revisite les vieux tubes

La première compilation "Souvenirs d'été" de Deezer a été un vrai succès. Dans le deuxième volet, treize chanteurs et chanteuses pop de la nouvelle génération sont mis à l'honneur. Bilal Hassani, Marie Flore, 47Ter, Hervé, Yseult... ces derniers s'attaquent aux titres qu'on a le plus dans l'oreille et les remanient à leur manière. Quelques extraits en images.



