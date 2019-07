"Speakeasy" : retour aux années 30

La compagnie The Rat Pack est à Paris pour présenter son spectacle "Speakeasy". Le show nous plonge dans un bar des années 30. Le groupe composé de six artistes font vivre la scène à travers la danse et des acrobaties à couper le souffle. Un spectacle à découvrir au Palais des Glaces jusqu'au 10 août 2019.



