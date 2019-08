Spider-Man est-il vraiment menacé par le clash entre Sony et Marvel ? On vous explique tout...

Ces derniers mois, Kevin Feige, le patron de Marvel Studios, et Tom Rothman, le big boss de Sony, avaient commencé à discuter de la reconduction du deal. Le premier se pensait sans doute en position de force après le triomphe de "Avengers : Endgame" au printemps. Sauf que "Spider-Man : Far From Home", sorti cet été, a lui aussi cartonné.





Incapables de se mettre d’accord, les deux pontes hollywoodiens auraient donc fait voler en éclat leur éphémère alliance. Au risque de compromettre leurs projets respectifs ? A voir. Tom Holland devrait, a priori, apparaître dans deux autres films produits par Sony. Le problème, c’est que plusieurs personnages détenus par Disney comme Nick Fury (Samuel L. Jackson) apparaissaient dans le récent "Spider-Man : Far From Home". Et devaient revenir dans la suite...





De la même manière, Disney n'aurait donc plus droit de faire intervenir l'homme araignée dans ses prochains films, alors que Tony Stark / Iron Man l'avait désigné comme son successeur à la tête des Avengers. D’un point de vue scénaristique ET commercial, tout le monde semble aujourd’hui perdant. A moins d’un retournement de situation dont Hollywood raffole ?