"Spider-Man : Far From Home" : 3 bonnes raisons de se faire une toile avec Tom Holland

"Avengers : Endgame" vous a aussi laissés sur les rotules ? Réjouissez-vous, "Spider-Man : Far From Home" prend le relais avec un juste équilibre entre action, nostalgie et humour. De quoi nous replonger avec douceur dans un univers qui a malmené ses fidèles spectateurs il y a à peine trois mois. On retrouve toute la fraîcheur de "Homecoming", le précédent film consacré à notre cher Spidey. Alors qu'on attendait beaucoup de la dynamique entre Tom Holland et Jake Gyllenhaal, qui ne cessent de louer leur coup de foudre amical en interviews, c'est celle entre le comédien anglais et Samuel L. Jackson qui fait le plus sourire. Comme l'impression de voir un grand oncle courir après un ado qui le prend pour un idiot. Les scènes post-génériques, absentes de "Endgame" font leur retour et quel retour ! Un énorme clin d’œil à la trilogie de Sam Raimi avec Tobey Maguire et un cliffangher comme on les aime, voilà tout ce qu'il nous fallait pour attendre avec encore plus d'impatience les prochains films Marvel.