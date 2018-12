"Spider-Man : New Generation" : "Le super-héros d'aujourd'hui peut être n'importe qui"

Le scénario, teinté d'humour, ne s'accorde d'aucun temps mort. "On dirait que c'est écrit par nous, par nos potes, par les gens de notre génération, par des gens ancrés dans notre réalité, dans notre quotidien, dans notre société", commente Camélia Jordana. Dans "Spider-Man : New Generation", Peter Parker passe le relais à Miles Morales, ado afro-américain et latino qui tente de s'intégrer tant bien que mal dans son nouveau collège privé de Brooklyn, à New York. Un personnage qui a fait sa première apparition dans les comics en 2011 et qui va découvrir qu'il existe d'autres Spider-Man dans des dimensions parallèles. Un coup de neuf, on vous dit.