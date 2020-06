007 papa ? James Bond aurait une sacrée surprise dans "Mourir peut attendre"

"Mourir peut attendre" est sans doute le James Bond qui aura connu la gestation la plus rocambolesque de l’histoire de la saga. Départ du réalisateur Danny Boyle, remplacé par Cary Joji Fukunaga, réécriture totale du scénario et report du tournage d’un an, blessure de Daniel Craig dès les premières prises de vue au printemps 2019 en Jamaïque... Prévue pour avril dernier, la sortie du film a été repoussée à novembre prochain en raison de la pandémie de coronavirus. Les producteurs Barbara Broccoli et Michael G. Wilson croyaient avoir tout vu. Et puis non.

En fin de semaine dernière, des feuilles de tournage adressées aux comédiens ont été mise en vente sur eBay, dévoilant des éléments majeurs de l’intrigue. L’une d’elles décrit une scène tournée en Italie où 007 est entourée de sa compagne, le Dr Madeleine Swann, interprétée par Léa Seydoux comme dans le film précédent, "Spectre". Mais aussi du fruit de leur amour, une fillette de 5 ans baptisée Mathilde, incarnée par la jeune actrice Lisa-Dorah Sonne !