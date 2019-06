Springsteen : le "Boss" sort son 19ème album

Bruce Springsteen, qui fêtera ses 70 ans en septembre, est de retour avec son 19ème album. Composé de treize titres, "Western Stars" marque un retour aux sources pour l'auteur, compositeur et chanteur américain à la voix puissante avec un timbre unique. Cette fois-ci, le "Boss" nous emmène dans un road trip à travers le Sud-Ouest américain. Cet opus, taillé pour la route, sonne plus rock et plus country et regorge de tubes. La star partira bientôt en tournée.



