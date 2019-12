Star Wars 9 : à une semaine de sa sortie aux Etats-Unis, des fans font déjà la queue devant le Chinese Theatre

Munis de sacs de couchage et d'un projecteur portatif, ils vont être rejoints dans les prochains jours par des camarades venant du Royaume-Uni ou du Japon. D'après les organisateurs, ils devraient ainsi être 150 au total devant les portes du cinéma où "Star Wars" a été projeté pour la toute première fois en public, en 1977.

"Quand Star Wars arrive, vous mettez tout en pause, c'est comme avoir un bébé", raconte Nicolas Johnson, parti pour une longue attente avec son chien Cookie. Shing Hwong, avocate de 39 ans venue de la région de San Francisco avec son ordinateur portable, fait elle aussi partie de la tribu. "En fait j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir travailler tout en faisant la queue", explique-t-elle. "Je vais dormir ici et le soir, je peux traîner avec pleins d'amis, parler de Star Wars, vivre Star Wars." Même son de cloche pour l'un des organisateurs du rassemblement : "j'ai un sac de couchage, la nuit je me glisse dedans pour rester au chaud", détaille Erik Murillo, technicien en informatique de 47 ans.

Pour ces passionnés, l'attente est devenue une habitude, avec une organisation rodée depuis de nombreuses années. C'est à l'occasion de la sortie en 1999 de "La Menace Fantôme", qui signait le grand retour de la Guerre des étoiles après la trilogie d'origine, que la communauté d'aficionados a commencé à s'organiser pour faire la queue devant le Chinese Theatre. A l'époque, les plus persévérants avaient attendu pendant 42 jours sur Hollywood Boulevard.

Mais que faire de ces journées et nuits d'attente ? Les participants s'occupent le jour, notamment avec des jeux de société, puis improvisent des soirées cinéma à l'aide d'un projecteur portatif pour revoir les précédents opus, ou alors les épisodes de la nouvelle série consacrée à l'univers Star Wars, "The Mandalorian". Des moments que tous prennent plaisir à partager à chaque fois. Comme Erik Murillo, plusieurs concèdent d'ailleurs être plus intéressés par le fait de se retrouver entre passionnés que par le film lui-même. Un état d'esprit que résume bien