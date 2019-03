"Sucker", le premier single des Jonas Brothers en 6 ans, va vous donner la pêche

AFFAIRE DE FAMILLE - Six ans après leur séparation, Kevin, Joe et Nick se retrouvent en musique pour un single inédit qui devrait mettre tout le monde d'accord. Un hymne pop dont le clip, dévoilé ce vendredi, met en scène les trois frères et leurs compagnes Danielle, Sophie Turner ("Game of Thrones") et Priyanka Chopra ("Quantico").