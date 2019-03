"Suelta" : le troisième album de l'Argentine La Yegros

La chanteuse de Buenos Aires, La Yegros, sort son troisième opus "Suelta" ce vendredi. Ce nouvel album est inspiré de son pays, l'Argentine, qui a connu des crises politiques et sociales successives. Quant au style de musique, l'artiste est restée sur un mélange de folklore sud-américain et d'électro. On y trouve également une touche très tropicale dans les arrangements, un genre de musique propre à la diva argentine. La Yegros sera en tournée partout en France, notamment le 23 avril à La Cigale de Paris.



