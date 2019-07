Sum 41 est de retour avec l'album "Order In Decline"

Faisant sa première apparition au début des années 2000, Sum 41 est un groupe canadien parmi ceux qui ont lancé le pop rock. Ce style a été devancé par la techno et la musique urbaine plus tard. Ils reviennent en force, avec de nouveaux titres dans l'album intitulé "Order In Decline". Bien que certains s'accompagnent toujours de la touche un peu nostalgique des pop rocks, le groupe a pris un petit virage vers le heavy metal. D'ailleurs ils étaient en concert au Hellfest il y a quelques jours et ont enflammé la scène en Lot-et-Garonne. L'heure de gloire du groupe est-elle aussi revenue ?



