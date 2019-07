Surprise, Simba aura la voix de Rayane Bensetti dans "Le Roi Lion"

Anne Sila, ancienne finaliste de "The Voice", prêtera elle sa voix à Nala, un rôle tenu dans la version américaine par Beyoncé. Parmi les autres voix célèbres au casting français, on retrouve Jamel Debbouze et Alban Ivanov qui seront les inénarrables Timon et Pumba. Sabrina Ouazani, vue dans "Pattaya" et "Taxi 5", doublera elle la hyène Shenzi.





Comme dans le film de 1994, c’est Jean Reno qui prêtera son timbre grave à Mufasa, le père de Simba. "Le Roi Lion", revu et corrigé à la mode numérique, est l’un des films les plus attendus de l’été. La version en 2D a longtemps le plus gros succès de l’histoire de Disney, avec plus de 960 millions de dollars de recettes. Un score battu depuis par "La Reine des Neiges".