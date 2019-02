Suzane, le phénomène musical

Suzane est la nouvelle étoile montante de la musique électro. Cette artiste de 28 ans, originaire d'Avignon, s'est inspirée des grands noms de la musique comme Stromae ou encore Christine. En attendant la sortie de son premier album en avril, elle enchaîne les scènes des grands festivals avec trois titres "L'insatisfait", "La flemme" et "Suzane". Serveuse un temps, la jeune femme à la voix ancienne a des années d'expérience en danse contemporaine et classique et vit son rêve de toujours.



