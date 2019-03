Swann Arlaud à l'affiche d'"Exfiltrés" : "Ce film questionne la façon dont on s’engage pour donner un sens à sa vie"

Avez-vous eu besoin de rencontrer des acteurs, des témoins de cette histoire pour nourrir votre interprétation ?

Finnegan Oldfield : Ce qui est super, c’est qu’on a tourné avec un jeune acteur syrien, Kassem Al Khoja, qui a grandi là-bas, qui a vécu là-bas et qui est réfugié en France depuis 2015. Il a été essentiel dès le début, dès les premières répétitions. Emmanuel Hamon connaissait bien ce sujet. Mais travailler avec ce mec qui t’explique plein de choses entre les prises sur la situation politique dans son pays, c’était très enrichissant. Et puis c’est aussi un film qui parle de la rencontre entre des jeunes de la même génération. Quand on entend "réfugié syrien", on a tendance à dramatiser le truc. Et dans la réalité, c’est juste quelqu’un qui est comme nous, même s’il a vécu plus de choses. Je pense qu’on retrouve ça à l’écran.