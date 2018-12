Tabassé parce qu’il aimait se travestir : qui est le vrai héros de "Bienvenue à Marwen" ?

Ce projet, Mark Hogancamp avoue l’avoir accueilli avec un mélange d’angoisse et d’excitation. "J’espère que Steve Carell a de belles jambes", confie-t-il, non sans humour dans un portrait que lui consacre le "New York Times". Ces dernières années, ce fou de pop culture a intégré à ses clichés les poupées d’acteurs célèbres comme Bruce Willis, Kurt Russell, Vin Diesel et Matt Damon. En 2015, il a mis en scène les Jeux Olympiques de Marwen où Hitler, Himmler et Mussolini se retrouvent piégés par Hogie et ses pin-ups, sous l’œil amusé d’une poupée de Quentin Tarantino…





A la sortie du documentaire, en 2010, Mark avait reçu de nombreux messages de sympathie de la part de nombreux spectateurs. "Je n’imaginais pas que mon combat pour retrouver ma mémoire pourrait bénéficier à d’autres personnages souffrant de troubles cérébraux", avoue celui dont on peut consulter les travaux sur le site officiel de Marwencol. "Désormais ils savent qu’il est possible de créer un monde où ils peuvent se réfugier".