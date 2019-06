Talence : immersion dans le festival ODP

Le festival ODP de Talence, qui se déroule dans le Parc Peixotto, a failli ne pas avoir lieu. L’événement, qui se passe normalement pendant trois jours, aurait dû ouvrir ses portes le vendredi 7 juin 2019. Mais malheureusement, le festival n'a pas pu maintenir sa soirée à cause de la tempête Miguel. En revanche, celles de ce week-end seront bel et bien maintenues. ODP a pour but de collecter des fonds au profit de l'association l'Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers. Des animations gratuites, ainsi que des programmes musicaux y sont proposés jusqu'à dimanche.