Taylor Swift : 5 titres qui vont vous donner envie d'écouter "Lover", son nouvel album

Taylor Swift a mis sa réputation aux ordures, a tué l'ancienne Taylor dans "Look What You Made Me Do" et a enfin fait la paix avec elle-même. Voilà en somme tout ce qu'elle raconte dans "Daylight". Dernière piste de l'album, cette chanson pourrait être l'hymne de la renaissance de la jeune femme et ne pouvait être une meilleure conclusion à "Lover". "La chance du tirage au sort n'attire que les malchanceux et je suis devenue la chute de la blague. J'ai blessé les bons et j'ai fait confiance aux méchants", dit-elle en faisant le bilan de son parcours amoureux chaotique.





"Je ne veux plus rien regarder maintenant que je t'ai vu. Je ne veux plus penser à rien maintenant que j'ai pensé à toi", répète-t-elle dans le refrain. Elle a retrouvé la "lumière du jour" ("daylight") et un nouveau mantra : "Tu es ce que tu aimes". Alors après écoute de cet opus, nous pouvons affirmer que nous sommes définitivement Taylor Swift.