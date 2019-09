Taylor Swift a fait trembler l'Olympia et on en redemande

Tour à tour mutine et émouvante, Taylor Swift a enchaîné 14 de ses plus grands tubes, allant piocher dans ses albums "1989" ("Blank Space", "Style"), "Red" ("I Knew You Were Trouble", "Red", "All Too Well") ou encore "Fearless" ("Love Story"). Et prouvé une énième fois qu'elle n'avait pas besoin d'artifices pour briller. Un simple instrument suffit. Guitare en main puis piano au bout des doigts, elle a offert à l'Olympia une longue séquence acoustique avec ses premières interprétations live des titres "Death by a Thousands Cuts", "Cornelia Street" et "The Man", morceaux parmi les plus aboutis de "Lover". Cet album sera-t-il le déclic pour un public français qui lui résiste encore ? Peut-être. Au lendemain de sa sortie, les écoutes des chansons de la popstar ont bondi de 161% sur Deezer. Une semaine après, "Lover" se classait dans cinquième du top album du Snep.