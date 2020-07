"Tenet" viendra finalement jouer avec nos esprits le 26 août

La stratégie fait d'ailleurs déjà grincer des dents les médias américains, soucieux de ne pas se faire spoiler le film de Christopher Nolan dont on ne sait pour l'instant pas grand-chose. De la bande-annonce, on apprend qu'il s'agira d'un thriller d'espionnage où la notion du temps n'est pas tout à fait la même que la nôtre, mettant en scène John David Washington (BlackKklansman) et Robert Pattinson. Fort d'un budget de plus de 200 millions de dollars, il pourrait bien être l'un des seuls blockbusters à sortir au cinéma cette année après le report de Top Gun 2 et Mulan. De quoi attirer à nouveau au cinéma les fans du réalisateur britannique de génie, toujours prompt à triturer les esprits de ses spectateurs.