"Tenet" encore reporté : mais quand reverra-t-on les blockbusters américains ?

Pour découvrir Tenet, il va (encore) falloir patienter. Une semaine après avoir annoncé le report de la sortie du nouveau film de Christopher Nolan du 17 au 31 juillet, la Warner vient de décider de la décaler au 12 août, aux Etats-Unis et par conséquent dans le reste du monde. La raison ? L’augmentation du nombre de cas de coronavirus outre-Atlantique qui contraint les salles à repousser leur réouverture.

Il y a quelques jours encore, les exploitants outre-Atlantique misaient sur la deuxième quinzaine de juillet pour reprendre leur activité. Mais face à la propagation de l’épidémie qui a déjà fait plus de 120.00 morts, la profession ne veut prendre aucun risque. D’autant plus que New York et la Californie, les deux Etats où la fréquentation des salles est la plus importante, sont aussi parmi les plus touchés par le Covid-19.