Terres du Son : écologie et musique vont si bien ensemble

30 % de références nationales et internationales et 70 % de groupes découverte. C’est la recette de Terres du Son. Comme chaque année, le festival prend ses quartiers sur le domaine de Candé et son château du XVIe siècle, à Monts, au sud de Tours. Du 12 au 14 juillet, la 15e édition propose une programmation riche et éclectique qui devrait plaire au plus grand nombre. La pop est mise en avant avec Metronomy, l’espiègle Angèle, la fougueuse Clara Luciani, ou encore l’inclassable Jeanne Added. Côté rap, on retrouve les incontournables Josman, Vald et Gringe, l’acolyte d’Orelsan dans le duo Casseurs Flowters.