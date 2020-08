"The Batman", "Justice League", "The Suicide Squad" : les superhéros DC Comics ne rigolent plus Warner

AVANT-PREMIERE - La Warner a dévoilé ce week-end les premières images de "The Batman", "The Suicide Squad" ou encore "Justice League", revu et corrigé par le réalisateur Zack Snyder. Des films de superhéros plus sombres les uns que les autres.

Coronavirus oblige, c’est en ligne que la Warner et DC Comics organisaient ce week-end le DCFanDome, sa propre version du Comic Con, la réunion annuelle des fans de superhéros à San Diego. Et les grands rivaux de Disney-Marvel ont envoyé du lourd, du très lourd en dévoilant les bandes-annonces et extraits de leurs prochaines superproductions. Revigoré par le succès du sombre Joker avec Joaquin Phoenix, le studio semble avoir laissé carte blanche aux réalisateurs pour livrer un regard neuf sur les aventures des superhéros maison. Jugez plutôt…

"The Batman" avec Robert Pattinson

Après Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale et Ben Affleck, c’est l’acteur anglais Robert Pattinson que le réalisateur Matt Reeves (Cloverfield, La Planète des Singes : Suprématie) a choisi pour incarner le justicier de Gotham. Interrompu en mars dernier, le reportage doit reprendre dans quelques jours dans la banlieue de Londres. Si 25% du film seulement était en boîte, la première bande-annonce dévoilée samedi est plutôt alléchante.

Rajeuni, mais au moins aussi tourmenté que ses prédécesseurs, Batman se retrouve au cœur d’une enquête criminelle conduite par le commissaire Gordon (Jeffrey Wright). Les yeux cerclés de noir façon Robert Smith de The Cure, c’est au son du menaçant "Something in the way" de Nirvana – et dans une atmosphère sombre et étouffante - que l’ancien vampire de la saga Twilight fait ses premiers pas de superhéros. Sortie prévue en octobre 2021.

"Justice League" version Zack Snyder

En mai 2017, le réalisateur Zack Snyder se retirait de la post-production du film mettant en scène la réunion de Batman, Superman, Wonderman & co suite au suicide d’Autumn, sa fille de 20 ans. La Warner confiait alors les rennes du blockbuster à Joss Whedon (Avengers), avec à la clé plusieurs semaines de tournage additionnel et un résultat beaucoup moins sombre que celui envisagé à l’origine. Ce méga-budget va à peine rentrer dans ses frais au box-office et se faire laminer par la critique et les fans qui vont longuement militer pour que Zack Snyder puisse en proposer sa propre version. C’est désormais chose faite puisque après avoir été annoncée par le cinéaste en mai dernier, la nouvelle mouture sera proposée courant 2021 aux abonnés de la plateforme HBO Max. La première bande-annonce, bercée par le "Hallelujah" de Leonard Cohen, augure d’un film plus radical, Zack Snyder ayant juré de supprimer tous les plans réalisés par son successeur. Ce qui tombe plutôt bien puisque Joss Whedon est depuis quelques jours sous le coup d’une enquête interne diligentée par la Warner, suite aux accusations de l’acteur Ray Fisher, alias Cyborg, dénonçant un environnement "toxique et abusif" sur le tournage.

"The Suicide Squad" pilotée par James Gunn

Sorti en 2016, Suicide Squad orchestrait la réunion des méchants de DC Comics – Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang - contraints de sauver le monde pour échapper à la prison. Démoli par la critique, le film de David Ayer a tout de même cartonné au box-office. Après avoir approché Mel Gibson pour en réaliser la suite, la Warner a jeté son dévolu sur James Gunn, le réalisateur et scénariste des Gardiens de la Galaxie chez Warner. "C’est de loin le plus gros film que j’ai jamais tourné", explique le cinéaste dans le making-of explosif dévoilé ce week-end.

Du casting du premier film ne restent que Margot Robbie en Harley Quinn, Joel Kinnaman en Rick Flag, Jai Courtney en Captain Boomerang et Viola Davis dans le rôle d’Amanda Waller, la patronne de ce commando totalement déjanté, chargé de démanteler une dictature sud-américaine. Idris Elba remplace lui Will Smith dans le costume de Deadshot tandis que John Cena, Pete Davidson ou encore Peter "Dr Who" Capaldi rejoignent l’aventure. Sortie prévue en août prochain.

Au cours du DC FanDome, la Warner a également dévoilé un premier visuel de The Flash, le film consacré au superhéros incarné par Ezra Miller dans Justice League. Surprise : le réalisateur Andy Muschietti (Ça) a demandé à Michael Keaton et Ben Afffleck de reprendre le rôle de Batman, sans plus de précision sur la manière dont les deux anciens interprètes du Dark Knight seront intégrés à l'intrigue.

Warner

Prochain rendez-vous les fans de DC Comics : la sortie de Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot, le 30 septembre prochain. Après la Seconde Guerre mondiale, la réalisatrice Patty Jenkins met en scène la célèbre Amazone durant la Guerre Froide, avec deux adversaires de choix, Max Lord et Cheetah, incarnés par Pedro Pascal et Kristen Wiig. Plus surprenant, le retour de Chris Pine dans le rôle du pilote Steve Trevor, le chevalier servant de l’héroïne qu’on croyait mort à la fin du premier film…

Jérôme Vermelin