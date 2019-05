"The Dead Don’t Die" : Bill Murray et Jim Jarmusch se retrouvent… et les zombies n’ont qu’à bien se tenir !

Comique triste, jamais plus drôle que lorsqu’il incarne des personnages au bord du désespoir, Bill Murray devait tôt ou tard croiser la route du taciturne Jim Jarmusch. La première fois, l’acteur apparaît dans "Delirium", l’un des segments de "Coffee and cigarettes", en 2003. Deux ans plus tard, l’auteur culte de "Stranger than Paradise" et "Dead Man" le choisit pour incarner Don Johnston, l’anti-héros de "Broken Flowers", sur la piste d’une ex-compagne qui lui a écrit une lettre anonyme pour lui annoncer qu’il était le père de son fils.





A l’époque, l’ancien pensionnaire du "Saturday Night Live" et chasseur de spectres de "SOS Fantômes" s’est déjà imposé comme l’un des chouchous du cinéma indépendant américain grâce à ses collaborations avec Wes Anderson ("Rushmore", "La vie aquatique") et surtout "Lost in translation" de Sofia Coppola, couronnée par une nomination aux Oscars. Il confirme dans "Broken Flowers" où il émeut en vieux séducteur nostalgique, un rôle écrit sur mesure pour lui.